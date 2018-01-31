На этой неделе пройдет очередное заседание Комиссии по вопросам помилования

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики состоится 2 февраля.

Как сообщает Report, будут рассмотрены очередные обращения, поступившие в Комиссию.

Отметим, что в Комиссию по вопросам помилования поступило около 1000 обращений. На первом заседании комиссии 30 января этого года было рассмотрено 100 обращений. После полного рассмотрения обращений соответствующий список будет представлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.