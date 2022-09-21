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На азербайджано-иранской границе заложен фундамент Агбендского автомобильного моста

На азербайджано-иранской границе заложен фундамент Агбендского автомобильного моста 21 сентября при участии заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Рустама Касеми (онлайн) состоялась церемония закладки фундамента Агбендского автомобильного моста, который будет построен на г
Внутренняя политика
21 сентября 2022 г. 14:32
На азербайджано-иранской границе заложен фундамент Агбендского автомобильного моста

21 сентября при участии заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Рустама Касеми (онлайн) состоялась церемония закладки фундамента Агбендского автомобильного моста, который будет построен на государственной границе с Ираном на территории Восточно-Зангезурского экономического района.

Как сообщает Report, проект создаст дополнительные возможности для стран региона, послужив увеличению потенциала транспортного коридора Восток-Запад, а также расширению транспортно-экономических связей в регионе.

В мероприятии приняли участие делегация Ирана и представители Министерства цифрового развития и транспорта АР, Министерства энергетики, Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и АО "Азербайджанские железные дороги".

Мост, соединяющий шоссе Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 112 километров с сетью автомагистралей Ирана через реку Араз, спроектирован длиной 216 метров и шириной 24,5 метра. По проекту предусмотрены две полосы движения для автомобилей и одна полоса для пешеходов в каждом направлении. Также планируется строительство на территории двух стран пропускного пункта, который ежедневно сможет принимать не менее 1 000 грузовых транспортных средств (500 на въезде и 500 на выезде).

На церемонии закладки была выражена уверенность в том, что новый мост послужит укреплению дружественных отношений между двумя странами, дальнейшему развитию транспортных связей и повышению транзитного потенциала региона.

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Версия на английском языке ФотоFoundation of Aghband highway bridge laid on Azerbaijan-Iran border
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran sərhədində Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qoyulub

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