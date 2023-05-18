О нас

МВФ закроет бакинский офис в конце июня

МВФ закроет бакинский офис в конце июня Международный валютный фонд (МВФ) принял решение закрыть офис в Азербайджане в конце июня 2023 года.
Внутренняя политика
18 мая 2023 г. 17:59
МВФ закроет бакинский офис в конце июня

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение закрыть офис в Азербайджане в конце июня 2023 года.

Как сообщает Report, в письме, адресованном Министерству финансов Азербайджана от Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Фонда, причиной такого решения является то, что Азербайджан обладает сильной экономикой и финансовыми ресурсами и в ближайшем будущем не ожидается сотрудничества в рамках консультаций между Азербайджаном и МВФ.

В письме главы департамента Джихада Азура отмечается, что закрытие офиса не ослабит связи МВФ с Азербайджаном, будут организованы регулярные миссии для обсуждения экономической и финансовой политики в отношении стратегии развития Азербайджана и при необходимости оказана техническая помощь.

Отметим, что Азербайджанская Республика была принята в члены МВФ с 18 сентября 1992 года. С 2005 года сотрудничество Азербайджана с МВФ осуществляется только в формате консультаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IMF to close its Baku office at end of June
Версия на азербайджанском языке BVF iyunun sonunda Bakı ofisini bağlayacaq

Другие новости из категории

Избран новый председатель совета профсоюзов Нахчыванской АР
Избран новый председатель совета профсоюзов Нахчыванской АР
18 мая 2023 г. 16:33
Вилаят Эйвазов провел в Сальяне прием граждан и строевой смотр
ФотоВилаят Эйвазов провел в Сальяне прием граждан и строевой смотр
18 мая 2023 г. 16:28
Одна из бакинских улиц названа в честь шехида Сабухи Ахмедова
Одна из бакинских улиц названа в честь шехида Сабухи Ахмедова
18 мая 2023 г. 15:12
Состоялось открытие Нахчыванского центра Службы ASAN
ФотоСостоялось открытие Нахчыванского центра Службы ASAN
18 мая 2023 г. 14:47
Хроника Западного Азербайджана: 2 млн азербайджанцев подверглись армянской агрессии в XX веке
ФотоХроника Западного Азербайджана: 2 млн азербайджанцев подверглись армянской агрессии в XX веке
17 мая 2023 г. 19:30
В этом году на постоянное место жительства в Азербайджан прибыли 886 человек
В этом году на постоянное место жительства в Азербайджан прибыли 886 человек
17 мая 2023 г. 18:51
В Азербайджане сократился уровень смертности
В Азербайджане сократился уровень смертности
17 мая 2023 г. 18:43
Обнародовано количество браков и разводов за первый квартал этого года
Обнародовано количество браков и разводов за первый квартал этого года
17 мая 2023 г. 18:05
15 человек исключены из ПЕА за нанесение ущерба репутации 
15 человек исключены из ПЕА за нанесение ущерба репутации 
17 мая 2023 г. 15:39
Назначены новые председатели организаций ПЕА в Гяндже и Гаджигабульском районе
Назначены новые председатели организаций ПЕА в Гяндже и Гаджигабульском районе
17 мая 2023 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi