МВФ закроет бакинский офис в конце июня

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение закрыть офис в Азербайджане в конце июня 2023 года.

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение закрыть офис в Азербайджане в конце июня 2023 года.

Как сообщает Report, в письме, адресованном Министерству финансов Азербайджана от Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Фонда, причиной такого решения является то, что Азербайджан обладает сильной экономикой и финансовыми ресурсами и в ближайшем будущем не ожидается сотрудничества в рамках консультаций между Азербайджаном и МВФ.

В письме главы департамента Джихада Азура отмечается, что закрытие офиса не ослабит связи МВФ с Азербайджаном, будут организованы регулярные миссии для обсуждения экономической и финансовой политики в отношении стратегии развития Азербайджана и при необходимости оказана техническая помощь.

Отметим, что Азербайджанская Республика была принята в члены МВФ с 18 сентября 1992 года. С 2005 года сотрудничество Азербайджана с МВФ осуществляется только в формате консультаций.