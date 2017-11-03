МВД предоставлено новое полномочие

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменения в указ "Об утверждении Положения и Структуры министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, в число задач министерства внутренних дел добавлен подпункт 3.1.17-1:

"делает согласованные с соответствующими органами исполнительной власти предложения, связанные с организацией мест парковки на государственных автомобильных дорогах, участвует в организации мест парковки на муниципальных и частных дорогах".