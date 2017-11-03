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    МВД предоставлено новое полномочие

    Президент Ильхам Алиев подписал документ

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменения в указ "Об утверждении Положения и Структуры министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно документу, в число задач министерства внутренних дел добавлен подпункт 3.1.17-1: 

    "делает согласованные с соответствующими органами исполнительной власти предложения, связанные с организацией мест парковки на государственных автомобильных дорогах, участвует в организации мест парковки на муниципальных и частных дорогах".

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