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МВД: Посещающие Карабах могут получить разрешение через мобильное приложение E-Polis

МВД: Посещающие Карабах могут получить разрешение через мобильное приложение E-Polis Министерство внутренних дел (МВД) продолжает совершенствовать мобильное приложение E-Polis для повышения удобства граждан.
Внутренняя политика
1 августа 2025 г. 16:47
МВД: Посещающие Карабах могут получить разрешение через мобильное приложение E-Polis

Министерство внутренних дел (МВД) продолжает совершенствовать мобильное приложение E-Polis для повышения удобства граждан и качества услуг.

Как сообщили Report в ведомстве, благодаря обновлениям процесс получения разрешений на поездки на освобожденные от оккупации территории стал быстрее и удобнее.

С помощью новой функции, добавленной в мобильное приложение E-Polis, теперь можно оформить разрешение на поездку в Карабах в электронной форме.

"Для этого необходимо войти в приложение и выбрать из списка "Разрешение на въезд в Карабах" или "Услуги" раздел "Получение разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории". После нажатия кнопки "Подать заявку" откроется форма, в которой нужно указать контактные данные. Затем следует выбрать направление и даты поездки. Разрешение выдается максимум на 5 дней", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Qarabağa səfər edənlər "E-Polis"dən icazə ala bilərlər

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