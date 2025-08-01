МВД: Посещающие Карабах могут получить разрешение через мобильное приложение E-Polis

Министерство внутренних дел (МВД) продолжает совершенствовать мобильное приложение E-Polis для повышения удобства граждан.

Министерство внутренних дел (МВД) продолжает совершенствовать мобильное приложение E-Polis для повышения удобства граждан и качества услуг.

Как сообщили Report в ведомстве, благодаря обновлениям процесс получения разрешений на поездки на освобожденные от оккупации территории стал быстрее и удобнее.

С помощью новой функции, добавленной в мобильное приложение E-Polis, теперь можно оформить разрешение на поездку в Карабах в электронной форме.

"Для этого необходимо войти в приложение и выбрать из списка "Разрешение на въезд в Карабах" или "Услуги" раздел "Получение разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории". После нажатия кнопки "Подать заявку" откроется форма, в которой нужно указать контактные данные. Затем следует выбрать направление и даты поездки. Разрешение выдается максимум на 5 дней", - говорится в сообщении.