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МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры

МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры В месяц Мухаррам, начавшийся 30 июля этого года, в том числе в день "Ашура", который приходится на 8 августа, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, местах паломничества и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законо
Внутренняя политика
3 августа 2022 г. 10:01
МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры

В месяц Мухаррам, начавшийся 30 июля этого года, в том числе в день "Ашура", который приходится на 8 августа, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, местах паломничества и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законом Азербайджана "О свободе вероисповедания".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников церемонии, их беспрепятственного доступа в мечети, свободного и беспрепятственного исполнения ими религиозных обрядов. С точки зрения необходимости обеспечения эпидемиологической безопасности населения рекомендуется проводить обряды в соответствии с санитарными нормами. Не допустимо возникновение ситуаций, создающих угрозу жизни пешеходов и других участников дорожного движения и приводящих к заторам на дорогах", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке DİN Aşura mərasimləri ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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