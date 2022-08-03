МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры

В месяц Мухаррам, начавшийся 30 июля этого года, в том числе в день "Ашура", который приходится на 8 августа, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, местах паломничества и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законо

В месяц Мухаррам, начавшийся 30 июля этого года, в том числе в день "Ашура", который приходится на 8 августа, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, местах паломничества и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законом Азербайджана "О свободе вероисповедания".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников церемонии, их беспрепятственного доступа в мечети, свободного и беспрепятственного исполнения ими религиозных обрядов. С точки зрения необходимости обеспечения эпидемиологической безопасности населения рекомендуется проводить обряды в соответствии с санитарными нормами. Не допустимо возникновение ситуаций, создающих угрозу жизни пешеходов и других участников дорожного движения и приводящих к заторам на дорогах", - говорится в обращении.