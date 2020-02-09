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МВД: Фактов незаконного вмешательства полиции в избирательный процесс зафиксировано не было

​МВД: Фактов незаконного вмешательства полиции в избирательный процесс

В ходе внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики 9 февраля органы внутренних дел выполнили свои возложенные законом обязанности, надежно обеспечили безопасность и правопорядок.

Об этом Report заявили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что по состоянию на 19:00 не было зафиксировано фактов грубого нарушения общественного порядка и незаконного вмешательства полиции в избирательный процесс.

"Полиция прибывала на избирательные пункты только в предусмотренных Избирательным кодексом случаях – на основе официального приглашения, восстанавливая общественный порядок и принимая меры в соответствии с законом", - отметили в МВД.

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