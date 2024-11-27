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Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.
Внутренняя политика
27 ноября 2024 г. 16:07
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, что муниципальные выборы не будут проводиться на освобожденных территориях, поскольку там еще не завершено полное расселение. Муниципальные выборы будут организованы в 118 избирательных округах.

Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. Выборы в муниципалитеты проводятся каждые 5 лет. Последние муниципальные выборы состоялись в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri gələn ilin yanvarın 29-na təyin edilib

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