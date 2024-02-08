Молодежная организация ДН: Выборы были организованы в соответствии с законодательством

Наблюдатель от Молодежной организации Движения неприсоединения (ДН) Эйеру Джейкоб заявил, что избирательный процесс в Азербайджане был организован в соответствии с законодательством.

Наблюдатель от Молодежной организации Движения неприсоединения (ДН) Эйеру Джейкоб заявил, что избирательный процесс в Азербайджане был организован в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

Джейкоб отметил, что миссия вела наблюдения на избирательных участках, разделившись на 6 различных групп.

По его словам, наблюдательный штаб Молодежной организации ДН подтверждает, что голосование в Азербайджане проводилось прозрачно.

"Мы также присутствовали при подсчете бюллетеней. Это наше первое успешное наблюдение в странах ДН. Мы первая молодежная организация в мире, направившая наблюдательную миссию на выборы. Это свидетельствует о том, что правительство Азербайджана поощряет развитие молодежи. Желаем азербайджанскому народу единства и прогрессивного развития в поствыборный период", - добавил Джейкоб.