Могут ли кандидаты в депутаты проводить встречи в школах, где расположены избирательные участки?

Некоторые кандидаты в депутаты проводят встречи агитационного характера в административных зданиях (средние школы, вузы и т. д.), где расположены избирательные участки. Такие встречи порой в социальных сетях критикуются конкурирующими сторонами, которые тоже выдвинули свои кандидатуры с этого округа.

Эксперт по выборам Магеррам Зульфугарлы заявил Report, что если кандидаты в своих округах проводят мероприятия в каком-либо клубе или школе в рамках закона, то в этом никакого правонарушения не наблюдается.

Но если эти мероприятия не были приостановлены за день до выборов, в течение 24 часов, то это уже правонарушение, заявил эксперт.

"Если кандидаты в депутаты проводят встречи с избирателями при согласии руководства школы, опять же нет никакого правонарушения. Но если руководство школы разрешит одному из кандидатов провести встречу с избирателями, и при этом не разрешит другому, возникнет проблема, тогда это будет считаться правонарушением".