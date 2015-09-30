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    Парламент Азербайджана принял законопроект об ужесточении наказания допустивших недочеты сотрудников диппредставительств

    Звания сотрудников диппредставительств могут быть понижены или же они могут лишиться их вовсе

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточаются меры наказания в отношении допустивших недочеты сотрудников диппредставительств.

    Как сообщает Report, данный вопрос отражен в изменениях, внесенных в обсужденный на пленарном заседании Милли Меджлиса закон "О дипломатической службе".

    В представленном президентом страны в парламент законопроекте отмечается, что за грубое нарушение служебных обязанностей и не входящие в рамки дипломатической службы действия, звания сотрудников диппредставительств могут быть понижены или же они могут лишиться их вовсе.

    Проект был поставлен на голосование и принят. 

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