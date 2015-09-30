Парламент Азербайджана принял законопроект об ужесточении наказания допустивших недочеты сотрудников диппредставительств

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточаются меры наказания в отношении допустивших недочеты сотрудников диппредставительств.

Как сообщает Report, данный вопрос отражен в изменениях, внесенных в обсужденный на пленарном заседании Милли Меджлиса закон "О дипломатической службе".

В представленном президентом страны в парламент законопроекте отмечается, что за грубое нарушение служебных обязанностей и не входящие в рамки дипломатической службы действия, звания сотрудников диппредставительств могут быть понижены или же они могут лишиться их вовсе.

Проект был поставлен на голосование и принят.