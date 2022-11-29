МККК: Эксгумацию в массовых захоронениях должны проводить специалисты

Работы по эксгумации в массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных территориях, должны проводиться специалистами.
Об этом западному бюро Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.
"Собрана информация о пропавших без вести, взяты биологические образцы. Все это играет важную роль в поиске пропавших без вести. Эксгумацию должны проводить специалисты", - сказала И.Гусейнова.
Представитель комитета отметила, что обычная ошибка при эксгумации приводит к тому, что судьба человека навсегда остается загадкой.