Минуло 34 года со дня трагедии в Гаракенде

Сегодня минуло 34 года с того дня, когда армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Как напоминает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

В сбитом вертолете находились:

Исмаилов Тофиг Кязым оглу - государственный секретарь

Гаибов Исмет Исмаил оглу - генеральный прокурор

Асадов Магомед Наби оглу - министр внутренних дел

Гаджиев Зульфи Салех оглу - вице-премьер

Джафаров Вагиф Джафар оглу - депутат

Мамедов Вели Гусейн оглу - депутат

Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу - завотделом Аппарата президента

Намазалиев Гурбан Гусейн оглу - заместитель министра

Плавицкий Игорь Александрович - прокурор НКАО

Ковалев Владимир Владимирович - начальник Управления внутренних дел НКАО

Иванов Сергей Семенович - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

Жинкин Николай Владимирович - комендант района чрезвычайного положения

Сериков Санлал Дасумович - замминистра внутренних дел Казахстана

Лукашов Михаил Дмитриевич - генерал-майор милиции

Кочерев Олег Николаевич - полковник-лейтенант

Мамедов Рафиг Мамед оглу - помощник госсекретаря

Мустафаев Алы Мустафа оглу - тележурналист

Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу - осветитель на AzTV

Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу - видеооператор

Котов Вячеслав Владимирович - командир экипажа вертолета

Домов Геннадий Владимирович - член экипажа вертолета

Яровенко Дмитрий Борисович - член экипажа вертолета.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт того, что он был сбит. Совершив этот теракт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою приверженность террористической идеологии.

Село Гаракенд было освобождено от вражеской оккупации в 2023 году.