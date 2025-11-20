Минуло 34 года со дня трагедии в Гаракенде
- 20 ноября, 2025
- 00:05
Сегодня минуло 34 года с того дня, когда армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.
Как напоминает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.
В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.
В сбитом вертолете находились:
Исмаилов Тофиг Кязым оглу - государственный секретарь
Гаибов Исмет Исмаил оглу - генеральный прокурор
Асадов Магомед Наби оглу - министр внутренних дел
Гаджиев Зульфи Салех оглу - вице-премьер
Джафаров Вагиф Джафар оглу - депутат
Мамедов Вели Гусейн оглу - депутат
Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу - завотделом Аппарата президента
Намазалиев Гурбан Гусейн оглу - заместитель министра
Плавицкий Игорь Александрович - прокурор НКАО
Ковалев Владимир Владимирович - начальник Управления внутренних дел НКАО
Иванов Сергей Семенович - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху
Жинкин Николай Владимирович - комендант района чрезвычайного положения
Сериков Санлал Дасумович - замминистра внутренних дел Казахстана
Лукашов Михаил Дмитриевич - генерал-майор милиции
Кочерев Олег Николаевич - полковник-лейтенант
Мамедов Рафиг Мамед оглу - помощник госсекретаря
Мустафаев Алы Мустафа оглу - тележурналист
Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу - осветитель на AzTV
Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу - видеооператор
Котов Вячеслав Владимирович - командир экипажа вертолета
Домов Геннадий Владимирович - член экипажа вертолета
Яровенко Дмитрий Борисович - член экипажа вертолета.
Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт того, что он был сбит. Совершив этот теракт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою приверженность террористической идеологии.
Село Гаракенд было освобождено от вражеской оккупации в 2023 году.