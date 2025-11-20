Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Минуло 34 года со дня трагедии в Гаракенде

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 00:05
    Минуло 34 года со дня трагедии в Гаракенде

    Сегодня минуло 34 года с того дня, когда армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

    Как напоминает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

    В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

    В сбитом вертолете находились:

    Исмаилов Тофиг Кязым оглу - государственный секретарь

    Гаибов Исмет Исмаил оглу - генеральный прокурор

    Асадов Магомед Наби оглу - министр внутренних дел

    Гаджиев Зульфи Салех оглу - вице-премьер

    Джафаров Вагиф Джафар оглу - депутат

    Мамедов Вели Гусейн оглу - депутат

    Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу - завотделом Аппарата президента

    Намазалиев Гурбан Гусейн оглу - заместитель министра

    Плавицкий Игорь Александрович - прокурор НКАО

    Ковалев Владимир Владимирович - начальник Управления внутренних дел НКАО

    Иванов Сергей Семенович - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

    Жинкин Николай Владимирович - комендант района чрезвычайного положения

    Сериков Санлал Дасумович - замминистра внутренних дел Казахстана

    Лукашов Михаил Дмитриевич - генерал-майор милиции

    Кочерев Олег Николаевич - полковник-лейтенант

    Мамедов Рафиг Мамед оглу - помощник госсекретаря

    Мустафаев Алы Мустафа оглу - тележурналист

    Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу - осветитель на AzTV

    Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу - видеооператор

    Котов Вячеслав Владимирович - командир экипажа вертолета

    Домов Геннадий Владимирович - член экипажа вертолета

    Яровенко Дмитрий Борисович - член экипажа вертолета.

    Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт того, что он был сбит. Совершив этот теракт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою приверженность террористической идеологии.

    Село Гаракенд было освобождено от вражеской оккупации в 2023 году.

    Гаракенд Ходжавенд
