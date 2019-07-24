Министр спорта и заместители министра награждены - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении лиц, занятых в области работы с молодежью и спорта в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение наградить за плодотворную деятельность в области работы с молодежью, заслуги в развитии физической культуры и спорта в Азербайджане следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Рагимова Азада Ариф оглу

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Бабаева Интигама Вагиф оглу

Исмайлова Исмаила Султан оглу

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Гаджиева Фархада Меджид оглу

Гасанова Руфата Эльман оглу

медалью "Терегги"

Аббасова Рагифа Ариф оглу

Ахмедова Вугара Фарман оглу

Мухтарова Рамиза Меджид оглу

Тагиеву Гюльгяз Абульфаз гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Багирова Анара Гурбан оглу

Эйвазова Тофига Баба оглу

Наджафову Афаг Сабир гызы

Эфендиеву-Халилову Айсу Эльчин гызы

Алимамедова Сулеймана Халид оглу

Гезалова Азада Микаил оглу

Гусейнова Фикрета Акиф оглу

Ибрагимова Талеха Мамед оглу

Гулиева Азера Али оглу

Гулиева Надира Таир оглу

Гулиева Санана Сафар оглу

Нухбалаева Мустафу Адалят оглу

Манафова Джамала Зульфугар оглу

Мамедова Надира Амрулла оглу

Мамедову Матанат Таир гызы

Мирзоева Алинияза Нусрет оглу

Мухаммедову Камиллу Эльдар гызы

Раджабову Фидан Мубариз гызы

Сафарова Ильхама Ильяс оглу

Солтанова Фахри Эльхан оглу

Суртаеву Ларису Петровну

Тагиеву Джамилю Аллахверди гызы

Велиева Гюндуза Али оглу.