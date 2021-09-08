Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента

"На Олимпийских играх в Токио медали завоевали немолодые спортсмены, которые уже имеют существенный опыт".

"На Олимпийских играх в Токио медали завоевали немолодые спортсмены, которые уже имеют существенный опыт".

Об этом Report заявил новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

"Вчера во время встречи в видеоформате президент Ильхам Алиев коснулся и того, что наши молодые спортсмены не смогли завоевать медали на Олимпийских играх. Он поручил мне изучить этот вопрос, проанализировать и сделать определенные выводы. Естественно, мы будем серьезно работать в этом направлении", - подчеркнул министр.

Ф.Гайыбов также добавил что продолжит деятельность на посту президента Европейского гимнастического союза (UEG).