Министр экономики Нахчывана встретился с генеральным консулом Турции

30 января министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Таптыг Алиев встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

30 января министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Таптыг Алиев встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Т.Алиев поздравил Асипа Кая с новым назначением.

Дипломат отметил, что гордится тем, что является генеральным консулом Турции в Нахчыване.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-турецкие отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и братстве, развиваются по восходящей линии во всех сферах, отмечены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений.

Стороны обсудили укрепление партнерства в различных сферах экономики, увеличение текущего торгового оборота и расширение инвестиционного сотрудничества.