О нас

Министр экономики Нахчывана встретился с генеральным консулом Турции

Министр экономики Нахчывана встретился с генеральным консулом Турции 30 января министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Таптыг Алиев встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.
Внутренняя политика
30 января 2023 г. 14:45
Министр экономики Нахчывана встретился с генеральным консулом Турции

30 января министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Таптыг Алиев встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Т.Алиев поздравил Асипа Кая с новым назначением.

Дипломат отметил, что гордится тем, что является генеральным консулом Турции в Нахчыване.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-турецкие отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и братстве, развиваются по восходящей линии во всех сферах, отмечены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений.

Стороны обсудили укрепление партнерства в различных сферах экономики, увеличение текущего торгового оборота и расширение инвестиционного сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоNakhchivan's Minister of Economy meets with Turkish Consul General
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanın iqtisadiyyat naziri Türkiyənin Baş konsulu ilə görüşüb

Другие новости из категории

Членам Коллегии адвокатов, сделавшим пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха, вручены «Сертификаты о пожертвовании»
Членам Коллегии адвокатов, сделавшим пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха, вручены «Сертификаты о пожертвовании»
30 января 2023 г. 15:37
Омбудсмен Азербайджана направила письмо главе Генеральной инспекционной организации Ирана
Омбудсмен Азербайджана направила письмо главе Генеральной инспекционной организации Ирана
30 января 2023 г. 12:41
Орхан Аскеров похоронен на II Аллее шехидов
ФотоОрхан Аскеров похоронен на II Аллее шехидов
30 января 2023 г. 12:30
Жители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства в Тебризе
ФотоЖители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства в Тебризе
30 января 2023 г. 12:04
В Баку продолжается траурная церемония по погибшему при теракте в посольстве Азербайджана
ФотоВ Баку продолжается траурная церемония по погибшему при теракте в посольстве Азербайджана
29 января 2023 г. 14:45
Трагедия 20 Января в центре внимания украинских НПО
Трагедия 20 Января в центре внимания украинских НПО
29 января 2023 г. 00:01
От имени президента Азербайджана дан обед в честь президента Египта
От имени президента Азербайджана дан обед в честь президента Египта
28 января 2023 г. 14:33
Состоялось подписание азербайджано-египетских документов
ФотоСостоялось подписание азербайджано-египетских документов
28 января 2023 г. 13:12
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Египта один на один
28 января 2023 г. 11:40
Состоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси
28 января 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi