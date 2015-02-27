​Министерству экономики и промышленности выделено 2 млн. манатов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по обеспечению деятельности Мингячевирского промышленного парка".

Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях обеспечения организации деятельности Мингячевирского промышленного парка, сноса имеющихся на его территории зданий и сооружений, создания внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электрической и тепловой энергии, газа, воды, канализации, связи, транспорта, пожарной охраны, производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено Министерству экономики и промышленности Азербайджанской Республики первоначально 2,0 (два) млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, а Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.