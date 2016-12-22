Министерству экологии и природных ресурсов предоставлены новые полномочия

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана предоставлены новые полномочия.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ в целях обеспечить применение вступившего в силу закона Азербайджанской Республики №396-VQD от 11 ноября 2016 года "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики".

Согласно указу, министерство экологии и природных ресурсов будет осуществлять контроль за пресечением незаконной вырубки или уничтожения деревьев и кустов, а также за пресечением незаконной вырубки, повреждения или же уничтожения зеленых зон при проведении строительных работ или же работ по благоустройству.