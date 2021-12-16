Министерство юстиции обратилось к затрудняющимся получать алименты гражданам

"Имеются трудности с исполнительными документами по алиментным требованиям. Основная трудность заключается в отсутствии у должников места работы, места жительства, дохода, а также тяжелое материальное положение, условия в связи с пандемией, тяжелые болезн

"Имеются трудности с исполнительными документами по алиментным требованиям. Основная трудность заключается в отсутствии у должников места работы, места жительства, дохода, а также тяжелое материальное положение, условия в связи с пандемией, тяжелые болезни, инвалидность".

Как передает Report, об этом ведущий консультант аналитико-контрольного отдела Главного исполнительного управления Министерства юстиции Кямаля Ахмедова сказала во время прямой трансляции в facebook на тему "Исполнение решений по алиментным и другим задолженностям".

По ее словам, среди должников и истцов имеются случаи безответственного отношения к исполнению исполнительных документов: "Если у исполнительного чиновника на руках имеются 200-500 дел, истцы должны считаться с этим. Если они хотят ежемесячной выплаты алиментов, а сумма не выплачивается, то они должны официально проинформировать исполнительного чиновника для принятия соответствующих мер".