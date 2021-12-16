О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министерство юстиции обратилось к затрудняющимся получать алименты гражданам

Министерство юстиции обратилось к затрудняющимся получать алименты гражданам "Имеются трудности с исполнительными документами по алиментным требованиям. Основная трудность заключается в отсутствии у должников места работы, места жительства, дохода, а также тяжелое материальное положение, условия в связи с пандемией, тяжелые болезн
Внутренняя политика
16 декабря 2021 г. 16:26
Министерство юстиции обратилось к затрудняющимся получать алименты гражданам
0 : 00
0 : 00

"Имеются трудности с исполнительными документами по алиментным требованиям. Основная трудность заключается в отсутствии у должников места работы, места жительства, дохода, а также тяжелое материальное положение, условия в связи с пандемией, тяжелые болезни, инвалидность".

Как передает Report, об этом ведущий консультант аналитико-контрольного отдела Главного исполнительного управления Министерства юстиции Кямаля Ахмедова сказала во время прямой трансляции в facebook на тему "Исполнение решений по алиментным и другим задолженностям".

По ее словам, среди должников и истцов имеются случаи безответственного отношения к исполнению исполнительных документов: "Если у исполнительного чиновника на руках имеются 200-500 дел, истцы должны считаться с этим. Если они хотят ежемесячной выплаты алиментов, а сумма не выплачивается, то они должны официально проинформировать исполнительного чиновника для принятия соответствующих мер".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyi aliment ala bilməyən vətəndaşlara çağırış edib

Другие новости из категории

Взяты на попечительство дети 8 военнослужащих, погибших при крушении вертолета
ФотоВзяты на попечительство дети 8 военнослужащих, погибших при крушении вертолета
16 декабря 2021 г. 17:32
Минюст: Взыскать задолженность по алиментам с проживающих за рубежом сложнее
Минюст: Взыскать задолженность по алиментам с проживающих за рубежом сложнее
16 декабря 2021 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
В Джебраиле обнаружена минная полоса в пять рядов
ФотоВ Джебраиле обнаружена минная полоса в пять рядов
16 декабря 2021 г. 13:20
Министр: Переданные армянами карты минных полей не точны
Министр: Переданные армянами карты минных полей не точны
16 декабря 2021 г. 10:56
МЧС Азербайджана приобрело мотоциклы
МЧС Азербайджана приобрело мотоциклы
16 декабря 2021 г. 10:43
Кямаледдин Гейдаров призвал владельцев страховать свою недвижимость
Кямаледдин Гейдаров призвал владельцев страховать свою недвижимость
16 декабря 2021 г. 10:38
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
15 декабря 2021 г. 15:49
Одна из бакинских улиц названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
Одна из бакинских улиц названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
15 декабря 2021 г. 15:15
В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами
В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами
14 декабря 2021 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi