Минфин начал проверки в "Лифтремонте"

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Продолжается расследование в отношении бывшего директора производственного объединения "Лифтремонт", подведомственного Исполнительной власти города Баку, Гудрата Шукюрова".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сказал заместитель генпрокурора, председатель Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что в данной структуре проверки проводит и министерство финансов: "Мы сочли это необходимым. Сейчас расследование продолжается".

Напомним, что Г.Шукюров был снят с занимаемой должности в октябре прошлого года. В отношении него в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата), 193-1 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.