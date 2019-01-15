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    Минфин начал проверки в "Лифтремонте"

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Продолжается расследование в отношении бывшего директора производственного объединения "Лифтремонт", подведомственного Исполнительной власти города Баку, Гудрата Шукюрова".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сказал заместитель генпрокурора, председатель Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

    Он отметил, что в данной структуре проверки проводит и министерство финансов: "Мы сочли это необходимым. Сейчас расследование продолжается".

    Напомним, что Г.Шукюров был снят с занимаемой должности в октябре прошлого года. В отношении него в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата), 193-1 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.

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