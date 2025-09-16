Милли Меджлис обсуждает внедрение системы оценки госуслуг "индекс ASAN"
Внутренняя политика
- 16 сентября, 2025
- 10:55
В Азербайджане предлагают оценивать государственные услуги по "индексу ASAN".
Как сообщает Report, данный пункт включен в проект нового закона "О государственных услугах", поступившего в комитет Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно законопроекту, поставщики услуг будут проводить исследования по внедрению социальных инноваций в процесс предоставления услуг, а также разрабатывать предложения по упрощению процедур.
Отмечено, что государственные услуги могут быть представлены для оценки на основе общественного мнения. Результаты оценки будут обнародованы.
Оценку уровня госуслуг предлагают проводить на основе опроса общественного мнения. Результаты будут доступны общественности.
