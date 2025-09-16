Милли Меджлис обсуждает внедрение системы оценки госуслуг "индекс ASAN"

В Азербайджане предлагают оценивать государственные услуги по "индексу ASAN".

Как сообщает Report, данный пункт включен в проект нового закона "О государственных услугах", поступившего в комитет Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, поставщики услуг будут проводить исследования по внедрению социальных инноваций в процесс предоставления услуг, а также разрабатывать предложения по упрощению процедур.

Отмечено, что государственные услуги могут быть представлены для оценки на основе общественного мнения. Результаты оценки будут обнародованы.

