МИД поздравил азербайджанский народ с 30-летием восстановления независимости страны

Сегодня исполняется 30 лет восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, поздравительной публикацией по этому случаю на странице МИД Азербайджана в Twitter поделилась глава Управления пресс-службы внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

"По этому особому случаю мы сердечно поздравляем азербайджанский народ и желаем успехов и процветания нашей победоносной стране!", - написала представитель МИД.