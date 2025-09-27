МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 27 сентября – Дня памяти.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Сегодня исполняется 5 лет с начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся прекращением агрессии против нашей страны и 30-летней оккупации наших земель.

Именно 5 лет назад, под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, славные Вооруженные силы Азербайджана выступили против исторической несправедливости, грубого нарушения нашего суверенитета, территориальной целостности и международного права.

В знак глубочайшего уважения и благодарности священной памяти героев этой страницы истории – наших шехидов – указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 27 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти.

В этот день мы с глубоким почтением и уважением чтим память мужественных сынов и дочерей нашего народа, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны, и желаем здоровья участникам войны, пожертвовавшим ради этого своим здоровьем.

За пять лет, прошедших с 27 сентября, в послевоенный период успешно продвигалась программа восстановления и мирного урегулирования. В наши освобождённые территории возвращается жизнь, разрушенные агрессией города и села восстанавливаются с применением новейших технологий и в соответствии с мировыми стандартами.

Продолжаются усилия по борьбе с минной угрозой, а также информирование международного сообщества о рисках для жизни и здоровья граждан, создаваемых этим опасным наследием.

Неотъемлемой частью послевоенных усилий также остаются мероприятия, направленные на выяснение судьбы пропавших без вести, а также на привлечение к юридической ответственности тех, кто совершал преступления против человечности в отношении наших соотечественников в период армянской агрессии.

Инициированный и продвигаемый нашей страной двусторонний азербайджано-армянский мирный процесс уже приносит свои результаты. В преддверии 5-й годовщины начала 44-дневной Отечественной войны состоявшийся 8 августа 2025 года в Вашингтоне исторический саммит, подписание по его итогам при участии США в качестве свидетеля Совместной декларации Азербайджана и Армении, парафирование текста "Договора о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", а также шаги, предпринятые в связи с ликвидацией Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур - остатков прошлого конфликта, являются важным продвижением на пути окончательного закрытия почти 30-летней конфликтной страницы.

Особую важность имеет продолжение системных мер, которые гарантируют, что агрессия и оккупация, принесшие нестабильность и трагедии в наш регион, больше не повторятся, в частности, устранение территориальных притязаний против нашей страны, закрепленных в Конституции Армении.

В этот период, когда мы как никогда близки к устойчивому миру, продвижение мирной повестки дня является нашим самым большим долгом перед светлой памятью героев Отечественной войны.

В День памяти - 27 сентября - мы еще раз с глубочайшим уважением чтим дорогую память наших героев".