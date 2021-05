МИД Азербайджана поздравил Хафиза Пашаева

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило ректора Университета АDA, профессора Хафиза Пашаева.

Как передает Report, МИД поделился публикацией в Twitter.

«Сегодня ректор Университета АDA, посол, профессор Хафиз Пашаев отмечает 80-летний день рождения!

Сердечно поздравляем Хафиза муаллима, имеющего незаменимое место в науке, дипломатии и образовании Азербайджана, и передаем ему наши наилучшие пожелания!

С днем рождения, Хафиз муаллим!», - говорится в публикации.