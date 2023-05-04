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МИД Азербайджана: достигнута взаимная договоренность по некоторым пунктам проекта мирного соглашения

МИД Азербайджана: достигнута взаимная договоренность по некоторым пунктам проекта мирного соглашения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, а также сопровождающие их члены делегации, по итогам переговоров, проведенных в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США, достигли взаимной договоренности по некоторым
Внутренняя политика
4 мая 2023 г. 23:18
МИД Азербайджана: достигнута взаимная договоренность по некоторым пунктам проекта мирного соглашения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, а также сопровождающие их члены делегации, по итогам переговоров, проведенных в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США, достигли взаимной договоренности по некоторым пунктам проекта двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, но в то же время признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам остаются разными.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве добавили, что оба министра выразили признательность американской стороне за принятие переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны достигли договоренности о продолжении переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Sülh sazişi layihəsinin bəzi maddələri üzrə qarşılıqlı razılıq əldə edilib”

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