Международные наблюдатели мониторят процесс голосования в Ханкенди

Депутаты парламентов ряда стран наблюдали за процессом голосования на избирательном участке в Ханкенди.

Депутаты парламентов ряда стран наблюдали за процессом голосования на избирательном участке в Ханкенди.

Об этом сообщает командированный в город сотрудник Report.

Наблюдатели посетили избирательный участок №14 Ханкендинского избирательного округа №122 и были проинформированы о ходе избирательного процесса.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.