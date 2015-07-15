Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Сегодня между Милли Меджлисом и Советом прессы заключен Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, в своем выступлении на мероприятии председатель парламентского комитета по вопросам культуры Низами Джафаров напомнил, что азербайджанский народ обладает 140-летней историей печати.

По его словам, президент Ильхам Алиев постоянно проявляет к прессе особое внимание и заботу: "Более обширное освещение деятельности парламента, предоставление общественности подробной информации о законодательстве и принятых решениях имеют важное значение. Труд журналистов в этом деле незаменим".

Председатель комитета считает, что отношения между Милли Меджлисом и прессой должны быть еще на более высоком уровне: "Могу открыто сказать, что парламент доволен прессой. Естественно, иногда бывают и недовольства. Это в основном проявляется в неточном доведении информации, неправильном преподнесении слова общественности".

Н.Джафаров отметил, что парламент, как и пресса, - демократическая структура: "Поэтому, очень важным условием является взаимопонимание в демократическом обмене мнениями. Кроме того, иногда депутаты жалуются на недостаточность аналитических статей, связанных с проводимыми ММ работами, поднимаемыми вопросами, принимаемыми законами.

Подобные статьи могут быть полезны для парламентариев. Все должны знать, как внедряются законы и каковы результаты. Эти недовольства в основном связаны с журналистами, прошедшими в ММ аккредитацию, так как они постоянно рядом с нами и знакомы с парламентской кухней. Их аналитические статьи и мнения должны повлиять на журналистику в целом".

Председатель Совета прессы Афлатун Амашов подчеркнул, что праздник национальной печати является праздником не только медиа, но и всего азербайджанского народа в целом: "Газета "Экинчи" сыграла важную роль в развитии народа, так как на повестку стали многие ранее не разрешенные вопросы. За все достигнутые на сегодняшний день успехи мы обязаны прессе".

А.Амашов добавил, что основываясь на значимость медиа в демократическом обществе, можно сказать, что тесное сотрудничество между Милли Меджлисом и Советом прессы внесет большой вклад в дальнейшее сотрудничество.

Основная цель подписания меморандума заключается в предоставлении общественности более обширной информации о деятельности ММ, проведении соответствующей просветительской работы в этой области, обеспечении участия представителей Совета прессы (или же СМИ) в процессе принятия решений и законов в парламенте, организации творческих конкурсов среди журналистов в целях пропаганды в прессе азербайджанского парламентаризма, освещении международной деятельности ММ и изучении передового опыта в этой области.

В своих выступлениях на мероприятии депутаты и члены Совета прессы высоко оценили заключение Меморандума о взаимопонимании.