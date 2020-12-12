Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Report представляет текст публикации:

"Сегодня – 12 декабря – день почтения памяти Гейдара Алиева – великой личности, которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии независимого Азербайджана. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране".