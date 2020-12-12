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Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера

Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Внутренняя политика
12 декабря 2020 г. 12:15
Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Report представляет текст публикации:

"Сегодня – 12 декабря – день почтения памяти Гейдара Алиева – великой личности, которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии независимого Азербайджана. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Ümummilli lider Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsini ehtiramla yad edirəm"

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