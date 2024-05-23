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В Сумгайыте похоронили шехида I Карабахской войны Джавида Алекберова

В Сумгайыте похоронили шехида I Карабахской войны Джавида Алекберова В городе Сумгайыте прощаются с шехидом Джавидом Алекберовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 12:39
В Сумгайыте похоронили шехида I Карабахской войны Джавида Алекберова

В городе Сумгайыте завершилась церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Джавидом Алекберовым.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в городе.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Губадлинского района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности.

12:24

В городе Сумгайыте прощаются с шехидом Джавидом Алекберовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Джавид Фазиль оглу Алекберов родился 25 апреля 1975 года в селе Новлу Губадлинского района. Он пропал без вести 17 февраля 1994 года в направлении Муровдаг в Кяльбаджарском районе.

Алекберов будет перезахоронен на Аллее шехидов города Сумгайыта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Cavid Ələkbərov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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