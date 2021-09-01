Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи со спортсменами, завоевавшими очередные медали на Летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи со спортсменами, завоевавшими очередные медали на Летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Очередную, 11-ую золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" для нашей страны завоевал спортсмен Вели Исрафилов! Искренне поздравляю самого молодого чемпиона Азербайджана, обновившего паралимпийский рекорд, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!"