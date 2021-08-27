Мехрибан Алиева поблагодарила поздравивших ее с днем ​​рождения

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Уважаемые сестры и братья!

Дорогие друзья!



От всей души благодарю вас за поздравления, теплые и добрые пожелания по случаю моего дня рождения. Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка! Большое спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и доверие. Спасибо каждому из вас за то, что дарите свое душевное тепло, которое я ощущаю и которое вдохновляет и всегда помогает мне! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье! Пусть Великий Аллах хранит азербайджанский народ и нашу любимую Родину.



С любовью,

Ваша MEHRİBAN"