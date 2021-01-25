Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.
Как сообщает Report, 25 января по итогам голосования на 11-м общем собрании Федерации гимнастики Азербайджана отчетно-выборного характера Мехрибан Алиева возглавит Федерацию в течение следующих пяти лет.
По результатам голосования Алтай Гасанов был избран вице-президентом Федерации. Также членами Исполнительного комитета Федерации стали депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафик Бейбутов и главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианна Васильева.