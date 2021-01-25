Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

Как сообщает Report, 25 января по итогам голосования на 11-м общем собрании Федерации гимнастики Азербайджана отчетно-выборного характера Мехрибан Алиева возглавит Федерацию в течение следующих пяти лет.

По результатам голосования Алтай Гасанов был избран вице-президентом Федерации. Также членами Исполнительного комитета Федерации стали депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафик Бейбутов и главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианна Васильева.