Мехрибан Алиева: Образование составляет основу прогресса каждой нации, ее блестящего будущего

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила участникам выпускного вечера «Навстречу будущему» поздравительное послание.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, в послании подчеркивается, что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, новый и важный этап, который определит их судьбу.

В послании говорится: «Наука стремительно развивается в современном мире, ежедневно мы становимся свидетелями важных открытий. Все это создает большие возможности для вас, молодых людей. Глубокое усвоение новшеств современной науки – требование нашего времени. В ваших руках быть активными и смелыми, развивать полученные знания, выдвигая новые идеи в различных сферах, реализовывать их.

Независимо от выбранной вами профессии, каждый из вас должен беречь независимость нашего государства, присущие нашему народу благородные ценности, прилагать усилия для дальнейшего развития и укрепления Азербайджана. Уверена, что с сегодняшнего дня в основе каждого вашего решения, каждого вашего шага будут добрые намерения, благородство и справедливость».

Было отмечено, что образование составляет основу прогресса каждой нации, ее блестящего будущего. В развитие образования, как одного из приоритетов государственной политики, вкладываются крупные средства. Наша главная цель - воспитание грамотной молодёжи с современным мировоззрением. Потому что создание нашего блестящего будущего будет возложено на вас.

В послании, в котором говорится о большом пути развития, пройденном нашей страной за последние годы, ожидаемые новых целях, в обращении к выпускникам говорится: «Господин Президент Ильхам Алиев уверенными шагами ведет нас к прекрасному будущему, и на этом пути опирается на такую как вы, яркую, образованную, отважную и патриотичную молодежь. Давайте вместе окажем поддержку дальнейшему процветанию и укреплению нашего родного Азербайджана».

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пожелала выпускникам новых успехов в дальнейшем их образовании и деятельности.