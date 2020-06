Мехрибан Алиева: Надеюсь и верю, что Бахрам поправится

View this post on Instagram

Bilirəm ki, bir çox soydaşımız bu günlərdə Bəhramın sağalması üçün dua edirlər. Uca Tanrıdan ona güc və xəstəliyə qalib gəlməsinə yardımçı olmasını diləyirəm. Həkimlər onu xilas etmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Ümid edirəm və inanıram ki, Bəhram sağalacaq və biz birgə layihələrimiz və ideyalarımız üzərində işimizə davam edəcəyik. Tanrı xəstəliklə mübarizə aparan hər kəsə kömək olsun. Yaxınlarına və doğmalarına güc və səbr versin. Həkimlərimizə və bütün tibb işçilərimizə minnətdaram və onlara sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsdən bu xəstəliyin ciddiliyini və təhlükəsini dərk etməsini xahiş edirəm. Özünüzü, doğmalarınızı, yaxınlarınızı qoruyun. Uca Allah hamıya cansağlığı nəsib etsin. ⠀ Знаю, что очень много Ð½Ð°ÑˆÐ¸Ñ ÑÐ¾Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½ в эти дни молятся за здоровье Ð‘Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð¼Ð°. Прошу Всевышнего послать сил и помочь ему справиться с болезнью. Врачи делают все возможное для его спасения. Надеюсь и верю, что Ð‘Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð¼ поправится и мы продолжим вместе работать над всеми нашими проектами и идеями. Бог в помощь каждому, кто борется с болезнью. Сил и терпения близким и родным. Низкий поклон нашим врачам и всем медицинским работникам. Прошу каждого, осознайте серьезность и опасность этой болезни. Берегите себя, ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ , Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ . Ниспошлет Великий ÐÐ»Ð»Ð°Ñ Ð²ÑÐµÐ¼ здоровья.