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Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!

Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв! Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле
Внутренняя политика
8 декабря 2020 г. 14:42
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!

Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой на официальной странице в Instagram. В публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Все мы в эти дни испытываем гордость и радость восстановления территориальной целостности Азербайджана. Благодаря отваге наших героических солдат и офицеров под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освобождены наши земли, около 30 лет находившиеся под армянской оккупацией.

Конечно, каждый из нас с болью в сердце созерцает нынешнюю картину на освобожденных от оккупации землях. За эти годы армянские агрессоры разрушили наши города и районы, находившиеся там жилые и административные здания, всю инфраструктуру, разграбили наши природные ресурсы, подвергли актам вандализма религиозные, исторические, культурные памятники на этих территориях. От Карабахского региона, который когда-то был живописным уголком Азербайджана, не осталось и следа.

Но с уверенностью хочу сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева мы превратим весь Карабахский регион в один из красивейших уголков Азербайджана. Здесь вновь возродится жизнь, все наши районы будут восстановлены, наши граждане будут жить и творить на родных землях.

Дорогие соотечественники,

Фонд Гейдара Алиева с первого дня своей деятельности реализует в Азербайджане проекты и программы в различных сферах. Деятельность Фонда, направленная на сохранение и реставрацию культурно-исторических и религиозных памятников, известна всем. А сегодня с чувством гордости хочу сообщить вам, что Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту по реставрации на древней карабахской земле наших религиозных памятников, мечетей, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных специалистов будут осуществлены реставрация, консервация и реконструкция наших святилищ в регионе. Уже началась соответствующая работа по реставрации разрушенных в годы оккупации мест религиозного поклонения в городе Шуша и Агдамском районе.

Наши священные места, которые когда-то варварски были разрушены армянами и превращены в хлев, вновь возродятся, и во всех мечетях на территории Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша МЕХРИБАН".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Heydər Əliyev Fondu qədim Qarabağ torpağında dini abidələrimizin, məscidlərimizin bərpası üzrə layihəyə başlayır"

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