Мехрибан Алиева: "Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ «Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность. Вся проводимая работа, предпринимаемые шаги нужны для вашего счастья в будущем. Наша основная цель - видеть вас в будущем морально и физически здоровыми, сильными, грамотными, достойными гражданами Азербайджана».

Как передает Report, об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время выступления на традиционном праздничном веселье для детей, организованном Фондом Гейдара Алиева.

«Если взглянуть на уходящий 2018 год, то можно увидеть, что развитие нашей страны продолжается высокими темпами. В нынешнем году был реализован ряд очень важных проектов, дан старт новым реформам. В отчете Всемирного банка Азербайджан включен в число 10 реформаторских государств. В этом году мы отметили сдачу в эксплуатацию проекта «Южный газовый коридор», играющего важную роль в защите энергетической безопасности и нашей страны, и региона, и Европы, и его составной части – трубопровода TANAP. В этом году также был выведен на орбиту очередной телекоммуникационный спутник Azerspace-2», - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

«Что касается социальной сферы, то должна сказать, что Азербайджанское государство проводит социально ориентированную политику. Решение проблем, имеющихся в социальной сфере, постоянно находится в центре внимания Азербайджанского государства и правительства Азербайджана. За последние два года более 5000 семей вынужденных переселенцев и беженцев были временно обеспечены новыми домами, новыми квартирами. Продолжаются строительство, ремонт или реконструкция школ, детских садов, возведение новых олимпийских спортивных комплексов. Видя все эти успехи, проделанную работу, завоеванные достижения, мы вдохновляемся на еще более плодотворный труд, готовы еще более эффективно служить народу», - заявила Мехрибан Алиева.

«Дорогие дети, вы должны знать, что жить в такой стране, как Азербайджан, это – счастье. Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность. Вся проводимая работа, предпринимаемые шаги нужны для вашего счастья в будущем. Наша основная цель - видеть вас в будущем морально и физически здоровыми, сильными, грамотными, достойными гражданами Азербайджана.

Дорогие дети, дорогие родители, друзья. Надеюсь, что 2018 год был для вас успешным и запомнится вам приятными мгновениями. Передаю всем детям, каждому ребенку нашей страны свою безграничную любовь. Дорогие учителя, выражаю всем вам глубокую признательность. Выражаю глубокую признательность нашим талантливым мастерам искусств, ежегодно поддерживающим Фонд Гейдара Алиева, участвующим в этом торжестве в Buta Palace и создающим эту праздничную атмосферу.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья, а азербайджанскому народу – мира и благополучия. Да хранит Всевышний Азербайджан! Пусть небо над Азербайджаном всегда будет открытым, мирным и ясным! Поздравляю вас. Большое спасибо», - подчеркнула Первый вице-президент Азербайджана.