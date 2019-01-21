Мехман Гусейнов обратился к президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Находящийся в заключении блогер Мехман Гусейнов направил обращение президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в подписанном 20 января обращении говорится:

"Уважаемый господин президент,

Я, Мехман Гусейнов, отбываю наказание около 2 лет. За этот период между мной и сотрудниками учреждения отбывания наказания не происходило никаких неприятных инцидентов. Я всегда старался следовать режиму. Однако 26 декабря прошлого года в учреждении, где я отбываю наказание, произошел инцидент, и за это событие я был обвинен. Я бы не хотел отнимать Ваше время, подробно описывая инцидент. Я просто хочу сказать, что в произошедшем нет моей вины. Я не бил сотрудника тюрьмы.

2 марта истекает срок моего наказания. Я очень ждал эту дату. Я не хочу вновь быть осужден, получить новое наказание. Я, как говорил и ранее, не несу ответственность за чьи-то действия. Однако я не хочу, чтобы кто-то воспользовался моим положением для себя. Меня интересует только одно - выйти на свободу. Если мне дадут новое наказание, это станет очень большим ударом для моего оставшегося в одиночестве 70-летнего отца. Для него очень сложно видеть меня в таком положении, часто приходить и навещать меня.

Я прошу Вас дать поручение для правильного проведения расследования. Если будет Ваше вмешательство, я уверен, что решение по моему делу будет справедливым".