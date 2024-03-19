МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, разведение костров во время ветреной погоды очень опасно.

В министерстве напомнили, что на праздничных мероприятиях на территории Баку двое граждан получили ожоги, упав в праздничный костер.

В связи с этим МЧС еще раз обращается к населению и призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"Костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых горючих материалов. Малолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Следует проявлять осторожность при прыжках через костер, проследить за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен", - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.