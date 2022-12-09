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МЧС: Приобретенные новые пожарные машины предназначены для освобожденных земель:

МЧС: Приобретенные новые пожарные машины предназначены для освобожденных земель: Вновь приобретенные пожарные машины предназначены для обеспечения пожарной безопасности на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как передает Report, об этом журналистам заявил замест
Внутренняя политика
9 декабря 2022 г. 15:57
МЧС: Приобретенные новые пожарные машины предназначены для освобожденных земель:

Вновь приобретенные пожарные машины предназначены для обеспечения пожарной безопасности на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана Акбер Новрузов.

«С помощью этой спецтехники будут вестись работы по тушению пожаров в жилых зданиях, в промышленных и горно-лесных зонах наших освобожденных от оккупации территорий», - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Yeni alınmış yanğınsöndürmə avtomobilləri azad olunmuş ərazilərimiz üçün nəzərdə tutulub"

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