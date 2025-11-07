Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 10:14
    МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.

    Об этом сообщили Report в МЧС.

    Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кемаледдином Гейдаровым, соответствующим структурам и учреждениям Министерства даны поручения, направленные на обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные нерабочие дни.

    Приказ предусматривает оперативное реагирование на возможные чрезвычайные происшествия в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также организацию работы по оперативному устранению возможных последствий таких ситуаций.

    МЧС праздничные дни шахта
