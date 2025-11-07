МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 10:14
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.
Об этом сообщили Report в МЧС.
Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кемаледдином Гейдаровым, соответствующим структурам и учреждениям Министерства даны поручения, направленные на обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные нерабочие дни.
Приказ предусматривает оперативное реагирование на возможные чрезвычайные происшествия в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также организацию работы по оперативному устранению возможных последствий таких ситуаций.
Последние новости
10:56
Политпартии Азербайджана приняли совместное заявление по случаю 5-й годовщины Дня ПобедыВнутренняя политика
10:54
Казахстан и США разработают одно из крупнейших месторождений вольфрама в миреДругие страны
10:44
Фото
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежиИндивидуальные
10:44
Президент Сербии в 2026 году планирует визит в АзербайджанВнешняя политика
10:39
ГУДП: В праздничные дни водителям рекомендуется заранее планировать маршруты поездокВнутренняя политика
10:33
Фото
В Мадриде отметили День Победы АзербайджанаВнешняя политика
10:30
Узбекистан намерен построить с SOCAR НПЗ в случае обнаружения запасов нефти в Устюртском регионеДругие
10:21
Шахбаз Шариф 7-8 ноября посетит АзербайджанВнешняя политика
10:20