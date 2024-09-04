Мазахир Панахов: Все обращения и материалы в соцсетях будут тщательно изучены

16:37

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что любая попытка дискредитировать деятельность ЦИК будет сопровождаться ответными мерами.

Как передаёт Report, на сегодняшнем заседании комиссии Панахов подчеркнул, что в процессах с участием миллионов граждан неизбежны ошибки, но внешнее давление на работу ЦИК недопустимо.

"Никакой шум или чья-то лицемерная критика не смогут повлиять на нашу работу. Мы продолжаем опираться на многолетний опыт и принимаем взвешенные решения. Нас не интересуют слухи и критика. Мы делаем свою работу. Все обращения, информация и даже материалы в социальных сетях будут тщательно изучены, и будут приняты обоснованные решения", — отметил Панахов.