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Мазахир Панахов: Все обращения и материалы в соцсетях будут тщательно изучены

Мазахир Панахов: Все обращения и материалы в соцсетях будут тщательно изучены 16:37
Внутренняя политика
4 сентября 2024 г. 16:59
Мазахир Панахов: Все обращения и материалы в соцсетях будут тщательно изучены

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что любая попытка дискредитировать деятельность ЦИК будет сопровождаться ответными мерами.

Как передаёт Report, на сегодняшнем заседании комиссии Панахов подчеркнул, что в процессах с участием миллионов граждан неизбежны ошибки, но внешнее давление на работу ЦИК недопустимо.

"Никакой шум или чья-то лицемерная критика не смогут повлиять на нашу работу. Мы продолжаем опираться на многолетний опыт и принимаем взвешенные решения. Нас не интересуют слухи и критика. Мы делаем свою работу. Все обращения, информация и даже материалы в социальных сетях будут тщательно изучены, и будут приняты обоснованные решения", — отметил Панахов.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: İndiyə qədər bizim haqqımızda yazılanlar və yayılanlar bizi maraqlandırmır

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