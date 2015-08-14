​Мазахир Панахов: В отношении не представивших финансовые отчеты ЦИК партий будут предприняты меры

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "С этого года политические партии представляют свои финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию. Это наш первый опыт, поэтому я не думаю, что это вызовет какое-то беспокойство". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что партии могут представить финансовые отчеты до конца этого года: "Возможно, некоторые партии имеют проблемы. Мы расследуем это. Конечно, к концу года будут предприняты серьезные меры в соответствии с требованиями законодательства. Мы представим информацию по этому поводу".

Отметим, что из прошедших через официальную государственную регистрацию 55 партий 51 уже представила ЦИК финансовые отчеты. Не представили годовые финансовые отчеты партия Возрождения и прогресса Азербайджана, партия Национального движения Азербайджана, Патриотическая партия Азербайджана, партия Альянс во имя Азербайджана.