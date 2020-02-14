​Мазахир Панахов: Мы будем расследовать поступающие обращения

"Мы будем серьезно расследовать поступающие жалобы с парламентскими выборами в социальных сетях. К нам еще могут поступить обращения через почту комиссии".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Согласно Избирательному кодексу, мы должны расследовать все поступающие заявления в течение 20 дней со дня голосования. Рассмотрим протоколы избирательных округов и сопроводительные документы, представленные окружными избирательными комиссиями".