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Мазахир Панахов: Мы будем расследовать поступающие обращения

​Мазахир Панахов: Мы будем расследовать поступающие обращения

"Мы будем серьезно расследовать поступающие жалобы с парламентскими выборами в социальных сетях. К нам еще могут поступить обращения через почту комиссии".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Согласно Избирательному кодексу, мы должны расследовать все поступающие заявления в течение 20 дней со дня голосования. Рассмотрим протоколы избирательных округов и сопроводительные документы, представленные окружными избирательными комиссиями". 

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