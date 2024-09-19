О нас

Мать шехида: Сын отказался сыграть свою свадьбу, отправившись в бой

Мать шехида: Сын отказался сыграть свою свадьбу, отправившись в бой Шехид Эмин Аббасзаде, погибший во время проведения локальных антитеррористических мероприятий, отказался сыграть свою свадьбу, предпочтя быть в этот день рядом со своими солдатами.
Внутренняя политика
19 сентября 2024 г. 17:05
Мать шехида: Сын отказался сыграть свою свадьбу, отправившись в бой

Шехид Эмин Аббасзаде, погибший во время проведения локальных антитеррористических мероприятий, отказался сыграть свою свадьбу, предпочтя быть в этот день рядом со своими солдатами.

Об этом в интервью сотруднику карабахского бюро Report рассказала мать шехида Нармина Аббасова.

По ее словам, в разукрашенной к свадьбе комнате жениха сейчас хранятся его личные вещи.

"Мой сын женился по любви на девушке из Джалилабада. 17 сентября прошлого года состоялась девичья свадьба. Сразу после нее он предпочел уехать, чтобы быть рядом со своими солдатами. На следующий день мой сын стал шехидом. Вместо приданого невесты в комнату жениха был привезен гроб, укутанный в трехцветный флаг", - сказала мать Эмина.

Отметим, что Эмин Аббасзаде также участвовал в 44-дневной Отечественной войне. Он был награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "Участник Отечественной войны", и уже посмертно - орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid anası: Oğlum öz toyunda iştirak üçün icazə almaqdan imtina edib döyüşə yollandı

Самое важное

Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi