Мать шехида: Сын отказался сыграть свою свадьбу, отправившись в бой

Шехид Эмин Аббасзаде, погибший во время проведения локальных антитеррористических мероприятий, отказался сыграть свою свадьбу, предпочтя быть в этот день рядом со своими солдатами.

Шехид Эмин Аббасзаде, погибший во время проведения локальных антитеррористических мероприятий, отказался сыграть свою свадьбу, предпочтя быть в этот день рядом со своими солдатами.

Об этом в интервью сотруднику карабахского бюро Report рассказала мать шехида Нармина Аббасова.

По ее словам, в разукрашенной к свадьбе комнате жениха сейчас хранятся его личные вещи.

"Мой сын женился по любви на девушке из Джалилабада. 17 сентября прошлого года состоялась девичья свадьба. Сразу после нее он предпочел уехать, чтобы быть рядом со своими солдатами. На следующий день мой сын стал шехидом. Вместо приданого невесты в комнату жениха был привезен гроб, укутанный в трехцветный флаг", - сказала мать Эмина.

Отметим, что Эмин Аббасзаде также участвовал в 44-дневной Отечественной войне. Он был награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "Участник Отечественной войны", и уже посмертно - орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.