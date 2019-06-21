Мадат Гулиев представлен коллективу министерства оборонной промышленности

Новый министр оборонной промышленности Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев представлен коллективу министерства.

Как сообщает Report, новый министр был представлен коллективу руководителем Администрации президента, академиком Рамизом Мехтиевым и помощником президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуадом Алескеровым.

Так, М.Гулиев приступил к исполнению полномочий министра оборонной промышленности.

До мероприятия в миноборонпроме М.Гулиев попрощался с руководством и личным составом Службы госбезопасности.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года генерал-полковник М.Гулиев был освобожден от должности начальника Службы госбезопасности и назначен министром оборонной промышленности.

Напомним, что министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году. Министр оборонной промышленности Явер Джамалов скончался после продолжительной болезни 23 июня 2018 года в возрасте 68 лет. В последний год обязанности министра исполнял замминистра Яхъя Мусаев.