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    Кямран Алиев: В прошлом году на имущество на сумму 15 млн 381 тыс манатов был наложен арест

    Заместитель генерального прокурора: По уголовным делам, направленным в суды определен ущерб в размере 83 млн 486 тыс манатов

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В 2017 году по уголовным делам, направленным в суды из 83 млн 486 тыс манатов нанесенного ущерба на этапе предварительного расследования была обеспечена выплата 27 млн 575 тыс манатов или же 33.03%".

    Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции по итогам работы, проделанной в 2017 году.

    Он сказал, что в целях обеспечения возмещения оставшейся части нанесенного ущерба на имущество на сумму 15 млн 381 тыс манатов был наложен арест и наряду с этим приняты другие предусмотренные законом меры.

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