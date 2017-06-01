Кямал Абдулла назначен ректором Азербайджанского университета языков

1 июня, 2017 17:42

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямала Абдуллаева (Кямала Абдуллы) ректором Азербайджанского университета языков. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кямал Мехди оглу Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языков. Отметим, что до этого назначения Кямал Абдуллаев занимал должность государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии. Напомним, что временно обязанности ректора АУЯ исполнял Афган Абдуллаев.