Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства рад передать Вам самые искренние поздравления и пожелания по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

B этом году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Иорданское Хашимитское Королевство еще раз заявляет, что будет развивать основанные на исторических корнях дружественные отношения с Азербайджаном, направленные на достижение под Вашим мудрым руководством регионального и глобального мира, безопасности и стабильности, являющихся нашей основной целью в служении общим интересам наших народов и ценностям исламской уммы.

Ваше превосходительство, желаю Вам постоянных успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благополучной жизни и процветания".