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    Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства рад передать Вам самые искренние поздравления и пожелания по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

    B этом году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Иорданское Хашимитское Королевство еще раз заявляет, что будет развивать основанные на исторических корнях дружественные отношения с Азербайджаном, направленные на достижение под Вашим мудрым руководством регионального и глобального мира, безопасности и стабильности, являющихся нашей основной целью в служении общим интересам наших народов и ценностям исламской уммы.

    Ваше превосходительство, желаю Вам постоянных успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благополучной жизни и процветания".

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