Комиссия по вопросам помилования распространила заявление

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики выразила отношение к распространенным в прессе сообщениям об освобождении другого человека вместо осужденного, имя которого было в списке помилованных лиц согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 16 марта 2017 года "О помиловании ряда осужденных лиц".

В заявлении, поступившем Report из комиссии, отмечается, что данная информация беспочвенна, так как в ней нет ссылки на официальный факт: "Так, указанное распоряжение опубликовано в газетах, где официально публикуются правовые акты, а также в электронном варианте Государственного реестра нормативных правовых актов. Как видно из указанного распоряжения, помилованным лицом является Махмудов Эльвин Хабиль оглу.

В то же время отмечается, что в Комиссии по вопросам помилования было рассмотрено обращение, связанное с помилованием заключенного Махмудова Эльвина Бахтияр оглу.

Установлено, что было возбуждено уголовное дело по факту нанесения заключенными друг другу травмы 8 октября 2016 года в исправительном учреждении №13 Пенитенциарной службы минюста, где отбывает наказание Э.Махмудов. В связи со следствием данного уголовного дела Э.Махмудов и некоторые другие заключенные по решению суда были переведены из исправительного учреждения в следственный изолятор. Следствие на данный момент продолжается.

По указанной причине, в связи с возникновением необходимости в проведении комиссией дополнительной проверки, рассмотрение обращения в отношении осужденного Махмудова Эльвина Бахтияр оглу было отложено".