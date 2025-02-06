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Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO

Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO 18:22
Внутренняя политика
6 февраля 2025 г. 18:35
Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила прогресс в реализации рекомендаций GRECO

Комиссия по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики провела 6 февраля очередное заседание.

Как сообщает Report, председатель комиссии Самир Нуриев выступил на заседании, обозначив ключевые задачи, направленные на реализацию целей, поставленных президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в сфере борьбы с коррупцией.

Он подчеркнул, что в 2024 году осуществлялась реализация последовательных мер, направленных на повышение эффективности государственного управления, усиление прозрачности и борьбу с коррупцией.

Самир Нуриев отметил, что антикоррупционные меры играют важную роль в укреплении достижений, достигнутых в результате социально-экономических реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева.

На заседании были представлены новые члены Комиссии, избранные Милли Меджлисом, а также обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. В частности, был рассмотрен прогресс в реализации рекомендаций, данных в рамках 5-го раунда оценки Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO).

Кроме того, члены комиссии заслушали доклад о влиянии последних реформ в судебно-правовой системе Азербайджане на борьбу с коррупцией.

В ходе заседания были утверждены Регламент Комиссии и план работы на ближайший период.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKorrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın iclası keçirilib, yeni üzvləri təqdim olunub

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